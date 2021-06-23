Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2021 22:37



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr
gokhan@rodrigo.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr
gokhan@rodrigo.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.06.2020 Genel Müdür YOKTUR 42.43 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 26.06.2020 İcrada Görevli Mağazalar Koordinatörü YOKTUR 1.6 Bağımsız Üye Değil
ENVER KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.06.2020 İcrada Görevli e ticaret satış sorumlusu YOKTUR 1.38 Bağımsız Üye Değil
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 Yönetim kurulu üyesi YOKTUR 1.14 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT BAĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 26.06.2020 İcrada Görevli bilgi işlem sorumlusu Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
FEHİM GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 28.04.2021 İcrada Görevli Değil yok satınalma uzmanı Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920469 Değerlendirildi Hayır
ALAATTİN BALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.04.2021 İcrada Görevli Değil yok ihracat ve dijital pazarlama sorumlusu Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920469 Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943886


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.402
Değişim :  -0,53% |  -7,50
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420 En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 243,20 1.553.511 % 10,00  
TUCLK 11,33 38.501.294 % 10,00  
CEOEM 14,98 35.576.098 % 9,99  
TKURU 185,20 16.135.869 % 9,98  
OZBAL 12,24 76.198.035 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6370 8,6494 % 0,11  
Euro 10,3182 10,3393 % 0,28  
Sterlin 12,0313 12,0917 % 0,02  
Frank 9,3731 9,4296 % -0,09  
Riyal 2,2972 2,3088 % -0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -0,03  
Altın Gr. 494 494 -0,76  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,01  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,00  
B. Petrol 75,41 75,41 0,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru