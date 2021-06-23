***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 22:37
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr
gokhan@rodrigo.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr
gokhan@rodrigo.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.06.2020 Genel Müdür YOKTUR 42.43 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 26.06.2020 İcrada Görevli Mağazalar Koordinatörü YOKTUR 1.6 Bağımsız Üye Değil
ENVER KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.06.2020 İcrada Görevli e ticaret satış sorumlusu YOKTUR 1.38 Bağımsız Üye Değil
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 Yönetim kurulu üyesi YOKTUR 1.14 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT BAĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 26.06.2020 İcrada Görevli bilgi işlem sorumlusu Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
FEHİM GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 28.04.2021 İcrada Görevli Değil yok satınalma uzmanı Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920469 Değerlendirildi Hayır
ALAATTİN BALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.04.2021 İcrada Görevli Değil yok ihracat ve dijital pazarlama sorumlusu Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920469 Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943886
BIST