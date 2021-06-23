***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postaayfer.gultekin@rodrigo.com.trgokhan@rodrigo.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 ayfer.gultekin@rodrigo.com.trgokhan@rodrigo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBEKİR KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.06.2020 Genel Müdür YOKTUR 42.43 Bağımsız Üye DeğilCÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 26.06.2020 İcrada Görevli Mağazalar Koordinatörü YOKTUR 1.6 Bağımsız Üye DeğilENVER KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.06.2020 İcrada Görevli e ticaret satış sorumlusu YOKTUR 1.38 Bağımsız Üye DeğilHURİYE KÜÇÜKDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 Yönetim kurulu üyesi YOKTUR 1.14 Bağımsız Üye DeğilCÜNEYT BAĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 26.06.2020 İcrada Görevli bilgi işlem sorumlusu Evet 0 Bağımsız Üye Değil HayırFEHİM GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 28.04.2021 İcrada Görevli Değil yok satınalma uzmanı Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920469 Değerlendirildi HayırALAATTİN BALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.04.2021 İcrada Görevli Değil yok ihracat ve dijital pazarlama sorumlusu Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920469 Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943886BIST