***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ROYAL]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi23/09/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi23/09/2022Sıra Açma Saati15:00AçıklamalarROYAL.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 15:00'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064890BIST