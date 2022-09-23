***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
23.09.2022 14:03
***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
23/09/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
23/09/2022
Sıra Açma Saati
15:00
Açıklamalar
ROYAL.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 15:00'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064890
BIST
14:223.289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -6,54
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
14:2218,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0861
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
14:2217,9465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0948
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
14:22972,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -11,42
|Açılış
|: 972,47
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ULKER
|21,78
|142.716.761
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|186.344.390
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.154.402
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|151.085.828
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|97.968.435
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|40.206.305
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.922.915
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|17.844.281
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.662.757
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.622.663
|% -9,91
|
|THYAO
|71,00
|3.323.214.797
|% -0,42
|
|SASA
|60,25
|1.926.149.638
|% 3,79
|
|SAHOL
|27,28
|1.373.497.040
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,00
|1.117.187.283
|% -0,74
|
|SISE
|27,20
|1.115.460.995
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,00
|1.117.187.283
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,43
|705.432.660
|% 4,48
|
|VAKBN
|7,61
|1.057.210.841
|% -1,81
|
|HALKB
|7,61
|937.076.624
|% -2,44
|
|DOHOL
|5,29
|628.708.437
|% 0,76
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4019
|18,4047
|% 0,47
|
|Euro
|17,9343
|17,9465
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,2599
|20,3615
|% -1,39
|
|Frank
|18,6667
|18,7792
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8801
|4,9045
|% 0,59
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-25,85
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-11,79
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.707
|-29,00
|
|Tam
|6.614
|6.721
|-41,00
|
|Yarım
|3.223
|3.283
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.639
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,32
|
|B. Petrol
|87,54
|87,54
|-2,92
|