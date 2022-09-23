Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

23.09.2022 14:03
***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

İlgili Şirketler [ROYAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
23/09/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
23/09/2022
Sıra Açma Saati
15:00
Açıklamalar

ROYAL.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 15:00'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064890


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:223.289
Değişim :  -0,20% |  -6,54
Açılış :  3.304  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
3.330 En Düşük
3.284
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 21,78 142.716.761 % 10,00  
KRPLS 7,37 186.344.390 % 10,00  
ULUSE 143,60 12.154.402 % 9,95  
SOKM 22,80 151.085.828 % 9,93  
MEGAP 3,99 97.968.435 % 9,92  
daha fazla
14:22 Alış Satış %  
Dolar 18,4019 18,4047 % 0,47  
Euro 17,9343 17,9465 % -0,53  
Sterlin 20,2599 20,3615 % -1,39  
Frank 18,6667 18,7792 % 0,03  
Riyal 4,8801 4,9045 % 0,59  
daha fazla
14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.646 -25,85  
Altın Gr. 972 972 -11,79  
Cumhuriyet 6.607 6.707 -29,00  
Tam 6.614 6.721 -41,00  
Yarım 3.223 3.283 -18,00  
Çeyrek 1.616 1.639 -11,00  
Gümüş.Ons 19,05 19,07 -0,57  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 -0,32  
B. Petrol 87,54 87,54 -2,92  
Seans Raporu 14:22
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru