***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ROYAL]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi23/12/2022Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarROYAL.E işlem sırası şirketin 22/12/2022 tarihinde KAP'ta yaptığı özel durum açıklamasına istinaden geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089348BIST