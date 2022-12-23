***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
23.12.2022 09:39
***ROYAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
23/12/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
ROYAL.E işlem sırası şirketin 22/12/2022 tarihinde KAP'ta yaptığı özel durum açıklamasına istinaden geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089348
BIST
14:015.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -25,60
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0118,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0119,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0529
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:011.080,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.080,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:59
|TERA
|12,10
|132.773
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.281.165
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.245.728
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.766.793
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,56
|546.684.270
|% -7,73
|
|BTCIM
|45,26
|172.972.791
|% -7,63
|
|GLRYH
|12,36
|173.443.474
|% -7,55
|
|SASA
|117,20
|401.345.827
|% -6,24
|
|THYAO
|141,80
|3.372.070.204
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,45
|2.557.115.870
|% -0,32
|
|KOZAL
|588,00
|2.139.341.539
|% 4,40
|
|ENKAI
|28,34
|2.037.099.211
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,32
|1.966.132.040
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,32
|1.966.132.040
|% 0,12
|
|SKBNK
|3,16
|537.993.826
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,12
|1.923.094.739
|% 1,94
|
|YKBNK
|12,19
|1.708.017.379
|% 0,99
|
|KRDMD
|18,45
|2.557.115.870
|% -0,32
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6820
|18,6855
|% 0,13
|
|Euro
|19,8369
|19,8539
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4820
|22,5947
|% 0,39
|
|Frank
|20,0025
|20,1230
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9525
|4,9774
|% 0,14
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,71
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.289
|7.341
|23,00
|
|Yarım
|3.530
|3.591
|13,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|2,02
|