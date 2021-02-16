***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.02.2021 17:16
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim Anonm Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.02.2021
Tescil Tarihi
16.02.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yayınlanmadı
Açıklamalar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 12.02.2021 tarih ve E-81514179-100-4356 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910085
BIST
17:091.530
En Yüksek
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408,80
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:06
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.205.830
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|45.292.400
|% 9,95
|
|UFUK
|24,54
|1.012.446
|% 9,95
|
|TGSAS
|23,70
|216.204.938
|% -9,33
|
|KRGYO
|6,23
|74.717.950
|% -8,92
|
|KAPLM
|30,60
|11.571.648
|% -8,77
|
|CMBTN
|353,60
|36.011.559
|% -8,72
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KOZAL
|142,40
|2.623.226.016
|% -4,24
|
|PETKM
|5,08
|2.554.945.296
|% -0,97
|
|SASA
|37,56
|2.029.157.811
|% -0,79
|
|GUBRF
|71,60
|1.703.233.621
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,49
|1.438.499.041
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,50
|1.296.497.515
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,49
|1.438.499.041
|% -1,97
|
|PETKM
|5,08
|2.554.945.296
|% -0,97
|
|TSKB
|1,72
|444.624.492
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,84
|597.562.323
|% -2,74
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0045
|7,0084
|% 0,63
|
|Euro
|8,4842
|8,4892
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7010
|9,7497
|% 0,49
|
|Frank
|7,8281
|7,8753
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8637
|1,8730
|% 0,68
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-20,63
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.726
|-25,00
|
|Tam
|2.676
|2.743
|-21,55
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,42
|
|Çeyrek
|649
|664
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
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Seans Raporu
17:06
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17:20XU100
Endeks 1, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 32, 933.00 milyon TL de
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17:20AVTUR
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 359, 839 adet işlem
-
17:19PSDTC
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 389 adet işlem
-
17:19PSDTC
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 389 adet işlem
-
17:18TGSAS
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 478, 673 adet işlem