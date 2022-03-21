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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.03.2022 17:47
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim Anonm Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2022
Tescil Tarihi
21.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yayınlanmadı
Açıklamalar

   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/138 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  2022 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar  verilmiştir.
 
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
  
Saygılarımızla,
          
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011792


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