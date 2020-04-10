***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 295.003.769 263.083.790Satışların Maliyeti24 -271.377.905 -237.676.426TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.625.864 25.407.364BRÜT KAR (ZARAR)23.625.864 25.407.364Genel Yönetim Giderleri25-26 -13.898.350 -15.622.733Pazarlama Giderleri25-26 -29.193.348 -23.930.096Araştırma ve Geliştirme Giderleri25-26 -63.000 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 93.487.998 162.632.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -138.439.926 -149.236.345ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-64.480.762 -749.177Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 2.235.441 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -23.314 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-62.268.635 -749.177Finansman Giderleri29 -47.326.728 -29.645.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-109.595.363 -30.394.984Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21.706.511 -3.696.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 21.706.511 -3.696.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-87.888.852 -34.091.116DÖNEM KARI (ZARARI)-87.888.852 -34.091.116Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-87.888.852 -34.091.116Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,46000000 0,57000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.883.095 -39.908.324Dönem Karı (Zararı)-87.888.852 -34.091.116Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.724.594 34.223.873Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 17.888.347 15.735.302Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler47.889.108Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 47.889.108Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.376.268 18.549.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 4.753.161 11.105.784Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 14.623.107 7.444.046Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.253.388 0Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -19.682.517 -61.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler55.047.353 -40.041.081Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -47.107.801 36.809.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 26.224.291 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -24.605.328 -20.984.384T (Azalış)10 68.684.697 -24.829.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 935.463 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 450.924 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 450.924 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.465.107 -31.036.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 20.767.478Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 9.697.629Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.883.095 -39.908.324YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-408.687 -1.557.527Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 1.335.800 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.335.800 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -1.744.487 -1.557.527Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.744.487 -1.557.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.539.995 45.016.003Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-29.539.995 45.016.003Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 -29.539.995 45.016.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.934.413 3.550.152NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.934.413 3.550.152DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.290.684 6.740.532DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.225.097 10.290.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 16.225.097 10.290.684Ticari Alacaklar10 276.646.558 239.709.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 48.071.128 30.396.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 228.575.430 209.312.074Diğer Alacaklar11 20.469.492 47.974.019İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-11 9.895.850 14.060.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.573.642 33.913.844Stoklar13 97.934.134 73.328.806Peşin Ödenmiş Giderler14 52.229.904 61.159.793İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 52.229.904 61.159.793Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar21 10.187.079 11.951.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 10.187.079 11.951.920ARA TOPLAM473.692.264 444.414.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR473.692.264 444.414.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 389.492 389.492Diğer Finansal Yatırımlar9 389.492 389.492Ticari Alacaklar10 0 42.761.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 0 42.761.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 179.648 163.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 179.648 163.759Maddi Duran Varlıklar15 67.432.656 84.615.836Arazi ve Arsalar15 4.509.458 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri15 1.330.194 1.363.797Binalar15 26.027.289 26.625.568Tesis, Makine ve Cihazlar15 24.998.888 39.864.679Taşıtlar15 40.505 21.024Mobilya ve Demirbaşlar15 8.597.465 10.493.987Özel Maliyetler15 354.546 163.012Yapılmakta Olan Yatırımlar15 1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.102.623 11.399.103Şerefiye16 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.029.916 2.326.396Peşin Ödenmiş Giderler12.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 12.127Ertelenmiş Vergi Varlığı31 24.595.545 4.044.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.712.091 143.374.635TOPLAM VARLIKLAR577.404.355 587.788.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar121.680.423 356.646.669İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.680.423 356.646.669Banka Kredileri9 191.161.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 14.422.713Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.680.423 151.062.016Ticari Borçlar10 172.033.797 106.403.086İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-10 16.458.601 24.861.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 155.575.196 81.541.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.907.127 2.971.664Diğer Borçlar2.409.742 1.958.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-11 2.409.742 1.958.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 28.715.181 18.630.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 28.715.181 18.630.306Kısa Vadeli Karşılıklar22.237.881 7.444.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 336.037 165.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 21.901.844 7.278.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.263.898 21.566.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 31.263.898 21.566.269ARA TOPLAM382.248.049 515.620.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.248.049 515.620.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar209.559.719 4.133.468İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar209.559.719 4.133.468Banka Kredileri9 199.715.734 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 9.843.985 4.133.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 7.592.243 11.105.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 868.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.020.395 15.239.252TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER600.268.444 530.860.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-22.864.089 56.928.789Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.095.974 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.095.974 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 8.095.974 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.877.336 29.877.336Yasal Yedekler23 7.872.806 7.872.806Diğer Kısıtlanmış Yedekler23 22.004.530 22.004.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -63.925.393 -29.834.277Net Dönem Karı veya Zararı23 -87.888.852 -34.091.116TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-22.864.089 56.928.789TOPLAM KAYNAKLAR577.404.355 587.788.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 29.877.336 17.691.302 -56.118.640 79.568.885 79.568.885Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler2.857.959 -56.118.640 56.118.640 2.857.959 2.857.959Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.091.116 -34.091.116 -34.091.116Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)8.593.061 akiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 0 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 0 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-34.091.116 34.091.116 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.095.974 -87.888.852 -79.792.878 -79.792.878Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-87.888.852 -34.091.116DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.095.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.119.968Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.023.994Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.023.994Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.095.974 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.792.878 -34.091.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-79.792.878 -34.091.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837322BIST