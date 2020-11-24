***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 166.841.333 206.804.129 77.528.569 75.510.333Satışların Maliyeti25 -133.493.216 -186.188.358 -71.825.111 -74.758.573TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.348.117 20.615.771 5.703.458 751.760BRÜT KAR (ZARAR)33.348.117 20.615.771 5.703.458 751.760Genel Yönetim Giderleri26 -12.551.073 -14.028.240 -2.356.093 -6.142.921Pazarlama Giderleri26 -25.750.600 -22.212.176 -12.599.314 1.685.089Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -749.015 -108.925 -308.356 -77.425Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 208.177.878 76.736.158 117.470.958 20.977.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -153.181.559 -113.909.352 -87.778.701 -15.872.386ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.293.748 -52.906.764 20.131.952 1.321.331Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 25.281 18.400 23.400 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.319.029 -52.888.364 20.155.352 1.321.331Finansman Gelirleri30 5.571.090 0 2.835.667 0Finansman Giderleri30 -52.496.260 -35.526.956 -22.071.072 -8.940.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.393.859 -88.415.320 919.947 -7.619.038Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.994.197 19.097.475 -1.184.917 1.064.456Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -5.994.197 19.097.475 -1.184.917 1.064.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582DÖNEM KARI (ZARARI)-3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23 -3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.379.216 40.899.576Dönem Karı (Zararı)-3.600.338 -69.317.845Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 -3.600.338 -69.317.845Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.924.097 57.391.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 10.808.935 15.209.651Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.776.245 45.399.307Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -13.845.725 45.399.307Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 69.480 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.331.890 17.156.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -251.868 6.085.813Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.848.781 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.928.803 11.070.980Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler101.609.294 -2.544.352Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 0 -4.414.555Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 97.531.037 1.870.203Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -506.060 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 4.584.317 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 9.614.003 -17.829.450Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.944.543 52.825.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.677.249 -8.531.788İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.922.522 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.245.273 -8.531.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.111.168 -49.188İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -6.236.558 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.874.610 -49.188Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -10.215.857 -40.481.410Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -24.882.685 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.985.212 76.955.822İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 21.263.540 16.815.434İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -26.248.752 60.140.388Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 844.197 9.446.390Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler297.891 342.940İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 297.891 342.940Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.673.848 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.888.308 15.142.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -11.577.527 18.230.006Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 9.689.219 -3.087.300Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.379.216 40.899.576YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-464.859 -2.627.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 366.794Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 366.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-464.859 -2.994.570Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -412.859 -2.994.570Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -52.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -35.952.214Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -35.952.214Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -35.952.214YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.914.357 2.319.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.914.357 2.319.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.225.097 10.290.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.139.454 12.610.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 18.139.454 16.225.097Ticari Alacaklar329.778.120 276.646.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 94.993.650 48.071.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 234.784.470 228.575.430Diğer Alacaklar30.298.354 20.469.492İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 16.044.366 9.895.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.253.988 10.573.642Stoklar9 108.149.991 97.934.134Peşin Ödenmiş Giderler77.124.716 52.229.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 77.124.716 52.229.904Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13.077.982 10.187.079İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 13.077.982 10.187.079ARA TOPLAM576.568.617 473.692.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR576.568.617 473.692.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar320.012 389.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 320.012 389.492Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar240.834 179.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 240.834 179.648Maddi Duran Varlıklar16 100.928.819 67.432.656Arazi ve Arsalar16 9.969.245 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16 2.923.229 1.330.194Binalar16 60.996.860 26.027.289Tesis, Makine ve Cihazlar16 18.093.343 24.998.887Taşıtlar16 27.879 40.505Mobilya ve Demirbaşlar16 6.967.772 8.597.466Özel Maliyetler16 376.180 354.546Yapılmakta Olan Yatırımlar16 1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 10.925.588 11.102.623Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.852.881 2.029.916Peşin Ödenmiş Giderler0 12.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 12.127Ertelenmiş Vergi Varlığı31 24.923.657 24.595.545Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR137.338.910 103.712.091TOPLAM VARLIKLAR713.907.527 577.404.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar123.405.599 121.680.423İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar123.405.599 121.680.423Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 123.405.599 121.680.423Ticari Borçlar164.625.151 172.033.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 35.832.982 16.458.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 128.792.169 155.575.196Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.751.324 3.907.127Diğer Borçlar2.707.633 2.409.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 2.707.633 2.409.742Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)31.389.029 28.715.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 31.389.029 28.715.181Kısa Vadeli Karşılıklar10.440.882 22.237.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 313.364 336.037Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 10.127.518 21.901.844Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler44.536.580 31.263.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 44.536.580 31.263.898ARA TOPLAM381.856.198 382.248.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER381.856.198 382.248.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar305.365.580 209.559.719İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar305.365.580 209.559.719Banka Kredileri19 305.365.580 209.559.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar7.974.341 7.592.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 7.974.341 7.592.243Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 10.810.548 868.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.150.469 218.020.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER706.006.667 600.268.444ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.900.860 -22.864.089Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.461.261 8.095.974Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.461.261 8.095.974Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 34.976.580 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 7.484.681 8.095.974Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 29.877.336 29.877.336Yasal Yedekler23 7.872.806 7.872.806Diğer Kısıtlanmış Yedekler23 22.004.530 22.004.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -151.814.245 -63.925.393Net Dönem Karı veya Zararı23 -3.600.338 -87.888.852TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.900.860 -22.864.089TOPLAM KAYNAKLAR713.907.527 577.404.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-34.091.116 34.091.116 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.072.098 -69.317.845 -64.245.747 -64.245.747Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 5.072.098 29.877.336 -63.925.393 -69.317.845 -7.316.958 -7.316.958Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-87.888.852 87.888.852 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.976.580 -611.293 -3.600.338 30.764.949 30.764.949Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.976.580 7.484.681 29.877.336 -151.814.245 -3.600.338 7.900.860 7.900.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.365.287 5.072.098 -105.527 -3.028.349Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 38.768.803 0 -211.645 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -783.710 6.340.123 76.353 -3.785.436Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.619.806 -1.268.025 29.765 757.087Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -3.619.806 -1.268.025 29.765 757.087Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.365.287 5.072.098 -105.527 -3.028.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.764.949 -64.245.747 -370.497 -9.582.931Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23 30.764.949 -64.245.747 -370.497 -9.582.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889832BIST