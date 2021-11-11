***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin Nedeni09.11.2021 Tarihinde yüklenen 30.09.2021 Dönemine ait olan FİNANSAL RAPORLAR'da Sunum Para Birimi ( TL ) olması gerekirken sehven ( 1.000 TL ) olarak bildirilmiş olup, gerekli düzeltme yapılmıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar09.11.2021 Tarihinde yüklenen 30.09.2021 Dönemine ait olan FİNANSAL RAPORLAR'da Sunum Para Birimi ( TL ) olması gerekirken sehven ( 1.000 TL ) olarak bildirilmiş olup, gerekli düzeltme yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977056BIST