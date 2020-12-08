***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.12.2020 18:07
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-4875 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892161
BIST
18:051.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
18:057,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7893
18:059,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4353
18:05470,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,12
|Açılış
|: 470,22
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
472,42
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8073
|7,8116
|% 0,02
|
|Euro
|9,4599
|9,4673
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,3927
|10,4449
|% -0,24
|
|Frank
|8,7553
|8,8080
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0762
|2,0866
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,10
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
-
17:57GOLTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 075 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, SISE
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 39 artarak (% 1.45 ) 1, 214
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM