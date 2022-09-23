***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.09.2022 13:50
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22/09/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11365 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." Konulu yazısı gereği:
Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 2021/1375 E., 2022/3727 K. sayılı dosyasından verilen kararla Naksan Grubu şirketlerinden, aralarında Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.A.Ş.'nin de bulunduğu 42 şirketin müsaderesine, 8 şirket yönünden müsadereye yer olmadığına ve kayyımlık kararının kaldırılmasına, 1 şirket yönünden yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiş olup Fon Kurulunun 22.09.2022 tarihli kararı ile kayyımlık kararı kaldırılan şirketlere kayyım TMSF tarafından atanan yöneticilerin görevlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin kamuoyuna açıklanmamış başkaca özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064885
BIST
15:063.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,47
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:0618,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0994
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4180
En Düşük
18,3035
15:0617,9788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0625
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:06975,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,25
|Açılış
|: 975,64
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ULKER
|21,78
|143.529.372
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|188.032.149
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.307.479
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.650.820
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.316.870
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.203.234
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.111.701
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.685.090
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.938.122
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.902.229
|% -9,91
|
|THYAO
|71,15
|3.692.719.735
|% -0,21
|
|SASA
|60,40
|2.031.194.473
|% 4,05
|
|SAHOL
|27,40
|1.463.269.555
|% 0,51
|
|VAKBN
|7,73
|1.283.026.874
|% -0,26
|
|SISE
|27,26
|1.207.167.053
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,02
|1.171.964.289
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,46
|759.086.464
|% 5,19
|
|VAKBN
|7,73
|1.283.026.874
|% -0,26
|
|HALKB
|7,70
|1.053.990.617
|% -1,28
|
|DOHOL
|5,29
|670.186.190
|% 0,76
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4009
|18,4094
|% 0,50
|
|Euro
|17,9698
|17,9820
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,3182
|20,4201
|% -1,11
|
|Frank
|18,7022
|18,8148
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8805
|4,9050
|% 0,60
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-21,06
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,29
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-18,00
|
|Tam
|6.631
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.231
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,27
|
|B. Petrol
|87,78
|87,78
|-2,68
|
Seans Raporu
15:04
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15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ISCTR, TKFEN
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.09 ) 2, 921
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, KRPLS, MEGAP, ULKER, SOKM, MEGAP
-
15:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKBNK, PINSU, ISGYO, TSKB, ULUFA
-
15:18
PCILT, BOSSA, KERVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında