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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

23.09.2022 13:50
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22/09/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11365 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." Konulu yazısı gereği:
Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 2021/1375 E., 2022/3727 K. sayılı dosyasından verilen kararla Naksan Grubu şirketlerinden, aralarında Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.A.Ş.'nin de bulunduğu 42 şirketin müsaderesine,  8 şirket yönünden müsadereye yer olmadığına ve kayyımlık kararının kaldırılmasına, 1 şirket yönünden yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiş olup  Fon Kurulunun 22.09.2022 tarihli kararı ile kayyımlık kararı kaldırılan şirketlere  kayyım TMSF tarafından atanan yöneticilerin görevlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin kamuoyuna açıklanmamış başkaca özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064885


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