***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.12.2022 18:16
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02/12/2022 tarih ve E-18454353-100.06-13027 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk."
Konulu yazısı gereği:
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084075
BIST
17:594.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -83,55
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
17:5918,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
17:5919,5150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1014
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
17:591.070,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -10,33
|Açılış
|: 1.070,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|81,40
|104.842.528
|% 10,00
|
|ALFAS
|201,30
|786.166.930
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.527.727
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|102.569.073
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|266.856.627
|% -9,84
|
|THYAO
|128,50
|9.576.923.591
|% 3,30
|
|KOZAL
|392,80
|6.715.951.396
|% -2,96
|
|ASELS
|47,00
|6.706.046.926
|% -1,55
|
|EREGL
|41,40
|5.572.859.332
|% -2,54
|
|EKGYO
|7,14
|3.669.171.021
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.669.171.021
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|845.524.427
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,46
|2.646.822.659
|% -3,68
|
|ADESE
|1,70
|379.937.097
|% -1,73
|
|TSKB
|4,04
|853.039.854
|% -1,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6320
|18,6358
|% 0,02
|
|Euro
|19,5053
|19,5217
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,6979
|22,8117
|% -0,21
|
|Frank
|19,7219
|19,8407
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-18,78
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|-10,93
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.148
|7.222
|-52,00
|
|Yarım
|3.467
|3.531
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.765
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|0,42
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
-
17:59SASA
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 242 adet işlem
-
17:57INTEM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 545 adet işlem
-
17:56BFREN
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 3, 933.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 198 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS