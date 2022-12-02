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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.12.2022 18:16
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02/12/2022 tarih ve  E-18454353-100.06-13027 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk."
Konulu yazısı gereği:
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084075


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