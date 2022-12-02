***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 02/12/2022 tarih ve E-18454353-100.06-13027 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk."Konulu yazısı gereği:Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084075BIST