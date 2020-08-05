***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulu Kararı ile Royal Halı Mal, Hak ve Varlıklarından oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin satışına karar verilmiştir. Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353.000.000.TL, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 87.500.000.TL muhammen bedel belirlenmiştir. 06/10/2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 11:00, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 14:30'da ihalesi gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865279BIST