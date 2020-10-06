***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulu Kararı ile satışına karar verilen Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin satış ihalelerinin 06/10/2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 11:00, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 14:30'da gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup ihale şartnamesi gereği alıcıların en geç 05.10.2020 pazartesi günü saat 17.00'a kadar tekliflerini kapalı zarfta TMSF'ye iletmeleri gerekmektedir. Ancak belirtilen süre içerisinde herhangi bir teklif verilmediğinden 06.10.2020 tarihinde saat 11.00 ve 14.30'da yapılacağı ilan edilen ihaleler gerçekleşmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878376BIST