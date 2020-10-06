***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 08:09
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF Fon Kurulu Kararı ile satışına karar verilen Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin satış ihalelerinin 06/10/2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 11:00, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 14:30'da gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup ihale şartnamesi gereği alıcıların en geç 05.10.2020 pazartesi günü saat 17.00'a kadar tekliflerini kapalı zarfta TMSF'ye iletmeleri gerekmektedir. Ancak belirtilen süre içerisinde herhangi bir teklif verilmediğinden 06.10.2020 tarihinde saat 11.00 ve 14.30'da yapılacağı ilan edilen ihaleler gerçekleşmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878376
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
18:059,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
18:05476,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,32
|Açılış
|: 476,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7485
|7,7540
|% -0,14
|
|Euro
|9,1370
|9,1536
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0385
|10,0889
|% -0,11
|
|Frank
|8,4387
|8,4895
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0603
|2,0706
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-1,99
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
-
17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
-
17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem