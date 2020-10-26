***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 09:00
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF Fon Kurulu Kararı ile Royal Halı Mal, Hak ve Varlıklarından oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin yeniden satış ihalelerinin açılmasına karar verilmiştir. Resmi Gazete'nin 26/10/2020 tarih ve 31286 no.lu sayısında ilan edildiği üzere Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353.000.000.TL, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 87.500.000.TL muhammen bedel belirlenmiştir. Satış ihaleleri 18/12/2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 15:30, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 16:30'da gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883498
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.205
En Düşük
1.179
18:058,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9610
|
8,0078
En Düşük
7,9313
18:059,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3950
|
9,4851
En Düşük
9,4241
18:05487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
488,15
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,21
|3.037.521
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,08
|125.832.634
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,08
|590.889
|% -6,06
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|ESEN
|18,32
|186.859.135
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|KATMR
|3,58
|494.180.613
|% 0,00
|
|ODAS
|3,22
|380.363.373
|% 0,00
|
|RTALB
|45,02
|357.878.425
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|KATMR
|3,58
|494.180.613
|% 0,00
|
|ODAS
|3,22
|380.363.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,36
|153.662.525
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,20
|228.190.016
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9971
|8,0045
|% 0,47
|
|Euro
|9,4656
|9,4785
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,3725
|10,4245
|% 0,10
|
|Frank
|8,7921
|8,8451
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1236
|2,1342
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-4,90
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.257
|-13,00
|
|Tam
|3.211
|3.290
|26,05
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|12,60
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS