***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRoyal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi kapalı zarf usulü ve açık arttırma usulü ile 18.12.2020 tarihi saat 15:30' da gerçekleştirilmiştir. İhaleye satış şartnamesine uygun geçerli bir katılımcı iştirak etmiştir. Katılımcının teklifi, TMSF fon kurulu onayına sunulacak olup, Kurulun kararına göre satış gerçekleşmeyecek ya da 23.12.2020 tarihinde saat 15:30'da pazarlık usulü ile ihaleye devam edilebilecektir. Fon Kurulu'nun kararına göre ayrıca duyuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893905BIST