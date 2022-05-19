***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.05.2022 17:24
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz bünyesindeki Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikasındaki mal, hak ve varlıklarından oluşturulan "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 19.05.2022 tarih ve 31840 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan satış ilanı ile satış şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarda satışa çıkarılmıştır.
İhaleye son teklif verme tarihi 27.06.2022 16:00'ya kadar olup, ihale 28.06.2022 tarihinde, saat 14:30'da "Fon"un Büyükdere Cad. No :143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031339
BIST
18:052.394
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|: 2.391
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En Düşük
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18:0515,8801
En Yüksek
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|: -0,37%
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|Önceki Kapanış
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|: 0,75%
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|Önceki Kapanış
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|: 1,11%
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|Açılış
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|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8681
|15,8801
|% -0,37
|
|Euro
|16,7808
|16,8124
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,7664
|19,8655
|% 0,88
|
|Frank
|16,2640
|16,3619
|% 1,35
|
|Riyal
|4,2178
|4,2390
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|28,23
|
|Altın Gr.
|940
|941
|10,32
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:32
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