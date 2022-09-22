***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 20:20
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimiz bünyesindeki Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikasındaki mal, hak ve varlıklarından oluşturulan "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 19.05.2022 tarih ve 31840 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan satış ilanı ile satış şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarda satışa çıkarılmıştı.
28/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen açık arttırma aşamasında bahse konu bütünlük, Kimbcf İplik San. Ve Tic. A.Ş.'ye 121.550.000,00 TL. bedelle ihale edilmiş ve Fon Kurulu'nun 22/09/2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064765
BIST
18:053.295
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|: 986,03
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|Önceki Kapanış
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994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3250
|18,3443
|% 0,09
|
|Euro
|18,0639
|18,1228
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,5899
|20,6932
|% -0,03
|
|Frank
|18,6555
|18,7679
|% -1,25
|
|Riyal
|4,8585
|4,8828
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-1,88
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.663
|6.778
|-18,00
|
|Yarım
|3.247
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|0,75
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Seans Raporu
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