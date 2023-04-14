***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan halı ve BCF halı ipliği üretimi fabrikasındaki mal, hak ve varlıklarından oluşturulan "ROYAL VE ATLAS HALI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ", Fon Kurulunun 13.4.2023 tarihli kararına istinaden ihaleye çıkarılmıştır.İhaleye son teklif verme tarihi 23.05.2023 16:00'ya kadar olup ihale 24.05.2023 tarihinde, saat 11.00''da "Fon"un Büyükdere Cad. No :143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138522BIST