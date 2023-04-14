***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 16:54
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan halı ve BCF halı ipliği üretimi fabrikasındaki mal, hak ve varlıklarından oluşturulan "ROYAL VE ATLAS HALI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ", Fon Kurulunun 13.4.2023 tarihli kararına istinaden ihaleye çıkarılmıştır.
İhaleye son teklif verme tarihi 23.05.2023 16:00'ya kadar olup ihale 24.05.2023 tarihinde, saat 11.00''da "Fon"un Büyükdere Cad. No :143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138522
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
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|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0490
|Açılış
|: 20,0000
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|Önceki Kapanış
|: 19,6850
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19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0334
|Açılış
|: 22,0200
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|Önceki Kapanış
|: 21,7400
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21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -20,75
|Açılış
|: 1.247,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3608
|19,3649
|% 0,24
|
|Euro
|21,2815
|21,3080
|% -0,21
|
|Sterlin
|23,9660
|24,0862
|% -0,71
|
|Frank
|21,5510
|21,6808
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1461
|5,1719
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-36,90
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-21,21
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.749
|8.871
|80,00
|
|Yarım
|4.273
|4.341
|39,00
|
|Çeyrek
|2.136
|2.170
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|-0,26
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem