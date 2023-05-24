***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gönderilen 24.05.2023 tarih ve E-94075621-930-75034 sayılı yazıda, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecinde son teklif verme tarihi olan 23.05.2023 tarihi saat 16.00 itibarıyla ihaleye herhangi bir başvuru olmadığından 24.05.2023 tarihinde saat 11:00'da yapılacak olan ihalenin açılmamasına karar verildiği bildirilmiştir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153474BIST