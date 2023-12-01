***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRoyal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1.800.000.000.-TL muhammen bedelle 29 Kasım 2023 tarihinde TMSF tarafından ihalesi yapılmış, 30 Kasım 2023 tarihinde Fon Kurulu tarafından Rekabet Kurumu onayına sunulmasına karar verilmiş, Rekabet Kurumundan gelecek sonuca göre ihalenin Fon Kurulunca karara bağlanacağı bilgisi edinilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221691BIST