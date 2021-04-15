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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2021 15:00



***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
HALİL TEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ARZU YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇAĞIRICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YAŞAR ATILGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA HÜLYA KÖYLÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ELÇİN YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928489


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Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,59 25,62 0,18  
Gümüş Gr. 6,66 6,66 0,06  
B. Petrol 66,35 66,35 -0,23  
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