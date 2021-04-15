***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 15:00
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
HALİL TEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ARZU YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇAĞIRICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YAŞAR ATILGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA HÜLYA KÖYLÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ELÇİN YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928489
BIST
16:071.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:078,0873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:079,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:07454,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 454,19
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TRGYO
|3,85
|271.905.766
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.426.381
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.750
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.269.140
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.679.673
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.564.584
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.522
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.838.882.430
|% 4,15
|
|EREGL
|18,24
|1.332.214.996
|% 4,11
|
|KRDMD
|7,69
|1.092.838.077
|% 3,92
|
|SASA
|46,46
|1.082.558.892
|% -0,17
|
|MTRKS
|53,20
|1.054.819.247
|% -2,39
|
|GARAN
|7,28
|4.838.882.430
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,19
|1.043.472.662
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|226.507.457
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,02
|800.609.017
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,86
|268.978.927
|% -0,53
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0814
|8,0873
|% 0,21
|
|Euro
|9,6837
|9,6917
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1085
|11,1642
|% 0,28
|
|Frank
|8,7133
|8,7658
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% 0,24
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,50
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|7,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22EREGL
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 156, 340 adet işlem
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, KRDMD
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.37 ) 1, 222
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRGYO, CEOEM, BTCIM