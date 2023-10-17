***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2023 15:27
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
HALİL TEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ARZU YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇAĞIRICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA HÜLYA KÖYLÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ELÇİN YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
SELVA YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207174
BIST
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16:448.052
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 117,34
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4427,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0848
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4429,4819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0515
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
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29,6164
En Düşük
29,3512
16:441.726,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:42
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|BFREN
|12.470,30
|713.137.843
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.804
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.703
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.946.603
|% -10,00
|
|VERUS
|236,00
|238.781.672
|% -9,02
|
|ERBOS
|242,10
|1.243.921.338
|% -7,35
|
|POLTK
|11.326,00
|190.945.325
|% -6,37
|
|INTEM
|217,00
|170.583.686
|% -6,14
|
|THYAO
|223,60
|5.613.933.393
|% 0,27
|
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|TUPRS
|142,20
|3.389.964.175
|% 1,21
|
|EREGL
|41,92
|2.868.765.007
|% 2,85
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|EKGYO
|7,54
|2.406.023.071
|% 2,31
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|ZOREN
|6,19
|1.294.586.455
|% 0,32
|
|YKBNK
|18,87
|2.152.895.369
|% 0,96
|
|PETKM
|22,56
|2.551.984.459
|% 0,53
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9152
|27,9216
|% 0,31
|
|Euro
|29,4729
|29,4841
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,8324
|34,0021
|% -0,13
|
|Frank
|30,8273
|31,0130
|% 0,19
|
|Riyal
|7,4215
|7,4588
|% 0,40
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|5,88
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|8,05
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.663
|11.748
|40,00
|
|Yarım
|5.849
|5.896
|19,00
|
|Çeyrek
|2.916
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,55
|89,55
|-0,10
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
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16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem
-
16:52BMSCH
Yüzde 8.38 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 415, 879 adet işlem