***ROYAL* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
23.09.2022 09:33
***ROYAL******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [ZOREN, ROYAL]
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
23/09/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
ZOREN.E ve ROYAL.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064788
BIST
10:173.313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 17,45
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.304
10:1718,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4059
En Düşük
18,3035
10:1718,0096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0317
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
10:17986,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,58
|Açılış
|: 986,47
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ULUSE
|143,60
|5.050.843
|% 9,95
|
|UNLU
|7,73
|24.286.928
|% 7,81
|
|MEGAP
|3,90
|16.456.524
|% 7,44
|
|MEGAP
|3,90
|16.456.524
|% 7,44
|
|CASA
|125,00
|83.375
|% 6,20
|
|ISGYO
|10,11
|2.520.322
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|2.634.613
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|7.053.296
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|14.187.472
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,70
|589.103.825
|% 0,56
|
|SAHOL
|27,78
|358.202.593
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,10
|325.800.770
|% 1,74
|
|AKSEN
|34,16
|237.341.121
|% 4,59
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,10
|325.800.770
|% 1,74
|
|ODAS
|5,77
|110.830.251
|% 2,49
|
|VAKBN
|7,91
|138.464.189
|% 2,06
|
|KRDMD
|13,35
|230.978.410
|% 0,98
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3981
|18,4008
|% 0,45
|
|Euro
|17,9911
|18,0096
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5458
|20,6488
|% -0,00
|
|Frank
|18,7050
|18,8176
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8753
|4,8998
|% 0,50
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-2,02
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.761
|-1,00
|
|Yarım
|3.248
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|89,78
|89,78
|-0,68
|