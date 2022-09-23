***ROYAL* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ROYAL******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ZOREN, ROYAL]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi23/09/2022Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarZOREN.E ve ROYAL.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064788BIST