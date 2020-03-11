***RTALB* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***RTALB******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alınan Paylara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACPGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre YOKTURGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 28.02.2020 50.000 0,122 2 0 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 09.03.2020 50.000 0,122 2 50.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,99 100.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,98 150.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,97 200.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,96 250.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,95 300.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,94 350.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,93 400.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 13.074 0,031 1,92 450.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 11.03.2020 86.926 0,212 1,91 463.074 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 11.03.2020 50.000 0,121 1,9 550.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 11.03.2020 3.270 0,007 1,89 600.000 YOKTUREk AçıklamalarBağlı Ortaklığımız, A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde alımına ilişkin bildirimdir.11.03.2020 tarihinde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.89-1.91 TL fiyat aralığından 140.196 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 11.03.2020 tarihi itibariyle %1.471 sınırına ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827198BIST