***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.09.2021 10:33
***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: ACP, Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 24,32 TL, Miktar: 1.788.651 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. RTALB.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: ACP, Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 24,32 TL, Miktar: 181.563 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965833
BIST
12:511.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:518,9057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9431
En Düşük
8,8623
12:5110,3464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:51494,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 494,97
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:51
|VBTYZ
|20,74
|53.246.205
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|69.189.173
|% 9,91
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,32
|11.147.222
|% 7,16
|
|DGATE
|13,14
|7.691.770
|% 6,74
|
|RALYH
|5,87
|339.045
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|185.374.205
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|798.944
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,80
|98.984.188
|% -7,89
|
|GARFA
|12,11
|3.181.840
|% -6,63
|
|GARAN
|9,08
|746.769.954
|% 0,22
|
|THYAO
|13,97
|523.495.338
|% 1,38
|
|SISE
|8,21
|431.426.577
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,30
|406.865.384
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,37
|363.962.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|363.962.962
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|746.769.954
|% 0,22
|
|ODAS
|1,37
|87.595.039
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,78
|107.061.892
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|431.426.577
|% 0,49
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9030
|8,9057
|% -0,13
|
|Euro
|10,3355
|10,3464
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9478
|12,0077
|% 0,15
|
|Frank
|9,4819
|9,5390
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3657
|2,3776
|% -0,14
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,59
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.345
|6,94
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,36
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,19
|