***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 16:55
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828820
BIST
16:5696.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.626,40
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:566,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:567,0226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0503
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:56319,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 319,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|587.265
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.055.488
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.651.393
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.387.901
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|500.739
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,28
|8.350.624
|% -11,71
|
|ECZYT
|9,81
|66.617.860
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,52
|1.154.212.662
|% 4,76
|
|THYAO
|9,12
|994.639.903
|% 7,55
|
|GARAN
|9,13
|568.145.760
|% 4,46
|
|KRDMD
|2,04
|373.772.953
|% 2,00
|
|EREGL
|8,20
|356.386.207
|% 0,61
|
|ODAS
|1,34
|302.652.897
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|167.222.933
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,04
|373.772.953
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,21
|315.714.968
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,18
|166.589.726
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8572
|7,8966
|% -0,68
|
|Frank
|6,5983
|6,6380
|% -0,97
|
|Riyal
|1,6742
|1,6826
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,96
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|9,10
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|4,40
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,56
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,69
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