***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:18
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838022
BIST
13:0396.380
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -2.170,16
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:036,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0428
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8601
En Düşük
6,8079
13:037,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
13:03378,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.001.560
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.695.726
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.851.275
|% 9,89
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|65.738.641
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|19.431.282
|% -9,76
|
|THYAO
|10,72
|1.663.520.838
|% -1,65
|
|PGSUS
|61,15
|1.262.121.677
|% -0,73
|
|ASELS
|26,64
|1.222.539.476
|% -2,35
|
|GARAN
|8,34
|614.008.257
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,39
|420.043.040
|% 3,65
|
|THYAO
|10,72
|1.663.520.838
|% -1,65
|
|YKBNK
|1,97
|255.317.953
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|166.527.962
|% 4,08
|
|IHLAS
|0,63
|66.268.341
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,03
|109.475.236
|% -6,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5580
|8,6009
|% -0,26
|
|Frank
|7,0858
|7,1285
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8188
|1,8279
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,60
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.480
|-0,60
|
|Tam
|2.486
|2.552
|-0,70
|
|Yarım
|1.209
|1.242
|-0,40
|
|Çeyrek
|607
|621
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-1,22
|