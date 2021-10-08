***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
08.10.2021 19:07
un Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirkerimiz Yönetim kurulunun bugün almış olduğu kararla
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi F19C12C2B Pafta, 200 Ada 4 Parsel'de kayıtlı 10.459,69 m2 yüzölçümüne sahip fabrika binası ve arsası 23.08.2021 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesine istinaden Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri San.ve Tic. A.Ş.'ne KDV dahil 14.100.000 TL bedelle satımına,
Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre
a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlığın kayıtlı değerinin (aktif) toplamına oranı % 3,11,
b) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 1,54
olduğuna,
Yapılacak işleminin Tebliğin 6.maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969108
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0967
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3872
En Düşük
10,2298
18:05506,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,40
|Açılış
|: 506,07
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9539
|8,9545
|% 0,90
|
|Euro
|10,3494
|10,3720
|% 0,94
|
|Sterlin
|12,1550
|12,2159
|% 0,96
|
|Frank
|9,6162
|9,6741
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3809
|2,3928
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,92
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|0,68
|
Seans Raporu
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM