***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.03.2020 Tarihinde Şirketimiz Corona virüs tanısı için gerekli (SWAB+ İzolasyon Kiti+ CORONA VİRUS Tanı Kiti) kit üretimi ve dağıtımı için tüm parametrelerini tamamlamış durumdadır. Bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 ülkeye ihracatımız devem etmekte olup, bunun yanı sıra 10 ülkeden daha siparişler alınmış durumdadır. Gelen siparişler neticesinde Nisan ayı sonuna kadar 2 mn adet testin siparişi teslim edilmesi planlanmaktadır.Şeklinde Kamuya açıklama yapılmıştır.13.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖDA'da açıklamasında ifade edilen ürünlerden 03.04.2020 tarihine kadar, RTA tarafından( SWAB+ RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti) 1.132.260 adet üretim gerçekleştirilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı ise 365.016 adet olup, RTA ürün satışı 195.400 adet ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 934.274 adet olmak üzere, toplam ürün satışımız iş bu tarih itibari ile 1.494.690,00 adete ulaşmıştır.03.04.2020 tarihine kadar, 10' u aracılı, 8' i Direk olmak üzere toplam 18 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda 4 ülkeye ise numune gönderimi yapılmıştır.RTA Laboratuvarları ve A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.'nin bu ürünlerin satışından kaynaklanan toplam cirosu ise, 19.426.621,56 TL'ye ulaşmıştır.Planlandığı gibi Nisan ayı sonu itibariyle, hammadde tedarik zincirinde bir aksama olmaması halinde, 2 milyon adet teslim hedefinin aşılacağı tahmin edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836091BIST