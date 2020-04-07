GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           13.03.2020 Tarihinde Şirketimiz Corona virüs tanısı için gerekli (SWAB+ İzolasyon Kiti+ CORONA VİRUS Tanı Kiti)  kit üretimi ve dağıtımı için tüm parametrelerini tamamlamış durumdadır. Bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 ülkeye ihracatımız devem etmekte olup, bunun yanı sıra 10 ülkeden daha siparişler alınmış durumdadır. Gelen siparişler neticesinde Nisan ayı sonuna kadar 2 mn adet testin siparişi teslim edilmesi planlanmaktadır.
Şeklinde Kamuya açıklama yapılmıştır.
13.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖDA'da açıklamasında ifade edilen ürünlerden 03.04.2020 tarihine kadar, RTA tarafından( SWAB+ RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti)  1.132.260 adet üretim gerçekleştirilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı ise 365.016 adet olup, RTA ürün satışı 195.400 adet ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 934.274 adet olmak üzere, toplam ürün satışımız iş bu tarih itibari ile 1.494.690,00 adete ulaşmıştır.
03.04.2020 tarihine kadar, 10' u aracılı, 8' i Direk olmak üzere toplam 18 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda 4 ülkeye ise numune gönderimi yapılmıştır.
RTA Laboratuvarları ve A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.'nin bu ürünlerin satışından kaynaklanan toplam cirosu ise, 19.426.621,56 TL'ye ulaşmıştır.
Planlandığı gibi Nisan ayı sonu itibariyle, hammadde tedarik zincirinde bir aksama olmaması halinde, 2 milyon adet teslim hedefinin aşılacağı tahmin edilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836091


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779 En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3370 8,3788 % 0,90  
Frank 6,9558 6,9977 % 0,87  
Riyal 1,7959 1,8049 % -0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -11,86  
Altın Gr. 359 359 -3,18  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,55 32,55 -0,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru