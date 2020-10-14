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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

               Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitimize ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Listesine (EUL) kabulü yönünde  yaptığımız başvurunun evrak değerlendirme süreci sonucunda reddedildiği dün gece (tarih) itibarıyla DSÖ nün internet sitesinde yayımlanmıştır .
Söz konusu başvurumuzun red  nedenleri ile ,eksikliğin giderilir bir eksiklik olup olmadığı DSÖ ne sorulmuş ve itiraza yönelik çalışmalara ivedilikle  başlanmıştır. Bu konuda meydana gelen tüm gelişmeler, tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bununla beraber 15.06.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda detaylı olarak açıkladığımız üzere
Tescil süreçlerinin tamamlanmış olması durumunun dahi, bu tescilin ilgili ürünlerin hedef pazar veya sektörde satışa dönüşmesi garantisi anlamına gelmemektedir.
Korumacı diğer politikalar ya da rekabet dezavantajı kimi durumlarda onay alınmış olsa dahi ilgili hedef pazara girişi engellenebilmektedir.
kimi durumlarda ise, Şirketimiz özelinde Dünya Sağlık Örgütü sürecinde olduğu üzere, ilgili tescil sadece genel bir kabul niteliğini taşımakta, ilgili ürünün pazarlanabilmesi için hedef pazarda ayrıca tescile tabi tutulmaktadır. Tescil süreçlerindeki bu kriterler her ülkede farklılık göstermektedir. Bu, aynı ürünün kimi hedef pazarlarda tescili gerçekleşirken, kimi hedef pazarlarda ise reddedilmesi ile sonuçlanabilmektedir.
Bu nedenle DSÖ ‘nün Acil Durum Listesine (EUL) kabulü yönünde yaptığımız başvurunun reddedilmiş olmasının üretim ve satışlarımızı üzerinde olumsuz yönlü bir etkisi olmayacağı inancındayız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881670


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