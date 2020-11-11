***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2020 16:25
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Koranavirüs önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenerek tüm üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede periyodik olarak ilgili kriterlere göre denetlenecek olan tesisimizde üretim süreci ve personelin Covid-19'a karşı gerekli ve yeterli önlemlerle iş sürekliliğinin sağlandığı tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887948
BIST
16:291.282
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 38,85
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.283
En Düşük
1.248
16:297,8634
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -0,2926
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8540
16:299,2520
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -0,3823
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2372
16:29474,68
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -16,36
|Açılış
|: 474,68
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,72
BIST En Aktif Hisseler16:27
|KLGYO
|2,60
|112.704.436
|% 27,88
|
|KUTPO
|37,62
|146.975.779
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.951.985
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.822.541
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.902.697
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,48
|7.578.337.094
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,99
|2.330.222.269
|% 6,97
|
|HALKB
|5,61
|2.211.300.108
|% 9,14
|
|THYAO
|11,53
|2.167.360.691
|% 0,26
|
|VAKBN
|4,76
|1.913.535.450
|% 9,43
|
|GARAN
|8,48
|7.578.337.094
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,99
|2.330.222.269
|% 6,97
|
|YKBNK
|2,80
|1.466.238.987
|% 9,80
|
|VAKBN
|4,76
|1.913.535.450
|% 9,43
|
|HALKB
|5,61
|2.211.300.108
|% 9,14
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8531
|7,8594
|% -3,64
|
|Euro
|9,2370
|9,2463
|% -4,03
|
|Sterlin
|10,4108
|10,4630
|% -3,35
|
|Frank
|8,5653
|8,6169
|% -3,45
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% -3,29
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,86
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-17,01
|
|Cumhuriyet
|3.172
|3.220
|-125,00
|
|Tam
|3.156
|3.237
|-126,32
|
|Yarım
|1.525
|1.566
|-61,11
|
|Çeyrek
|765
|783
|-30,55
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|1,09
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:43KUTPO
Yüzde 10.00 oranında artışla 37.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 088, 077 adet işlem
-
16:42SAYAS
Yüzde 8.02 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 657, 796 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 1, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 17 üstünde . İşlem hacmi 39, 460.00 milyon TL de
-
16:38CIMSA
Yüzde 6.28 oranında artışla 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 173, 641 adet işlem
-
16:37ARSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 668 adet işlem