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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Koranavirüs önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenerek tüm üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede periyodik olarak ilgili kriterlere göre denetlenecek olan tesisimizde üretim süreci ve personelin Covid-19'a karşı gerekli ve yeterli önlemlerle iş sürekliliğinin sağlandığı tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887948


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