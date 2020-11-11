***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Koranavirüs önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenerek tüm üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede periyodik olarak ilgili kriterlere göre denetlenecek olan tesisimizde üretim süreci ve personelin Covid-19'a karşı gerekli ve yeterli önlemlerle iş sürekliliğinin sağlandığı tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887948BIST