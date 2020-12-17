***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDMO TARAFINDAN SARS- COV-2, RT-Q PCR TESPİT KİTİNİN TEMİNİ HUSUSUNDA AKDEDİLEN SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA, BUGÜN (17.12.2020) FİRMAMIZA 500.000 ADET ÜRÜN SİPARİŞİ VERİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893677BIST