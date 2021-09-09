***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 09:43
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İştiraklerimizden A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş. nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş. 450.000 USD tutarında yatırım almış olup A1 Yaşam bu yatırım turunda yer almamıştır. 450.000 USD lik yatırımın tamamlanması ile A1'in Genz Bio'da ki ortaklık payı %9.10 olacaktır.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962940
BIST
14:031.448
En Yüksek
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|: 1.455
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1.457
En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:02
|YEOTK
|35,42
|54.277.372
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.008.833
|% 10,00
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|ORCAY
|15,76
|86.675.200
|% 9,98
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|DITAS
|16,86
|14.773.308
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.332.218
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|12.459.984
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,14
|13.100.421
|% -4,85
|
|GARAN
|9,64
|896.029.601
|% 0,84
|
|THYAO
|12,57
|335.466.947
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,54
|299.753.451
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,27
|262.381.408
|% -0,82
|
|FROTO
|174,30
|235.180.656
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,54
|299.753.451
|% -0,78
|
|GARAN
|9,64
|896.029.601
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,86
|84.745.240
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|262.381.408
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|185.347.179
|% -0,17
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4169
|8,4189
|% -0,22
|
|Euro
|9,9612
|9,9672
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,6470
|11,7054
|% 0,04
|
|Frank
|9,1402
|9,1952
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2385
|2,2497
|% -0,19
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,54
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-1,20
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|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,42
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,62
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
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|B. Petrol
|72,65
|72,65
|1,20
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