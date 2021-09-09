***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş. nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş. 450.000 USD tutarında yatırım almış olup A1 Yaşam bu yatırım turunda yer almamıştır. 450.000 USD lik yatırımın tamamlanması ile A1'in Genz Bio'da ki ortaklık payı %9.10 olacaktır.Kamuoyuna saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962940BIST