***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 09:38
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında 23.09.2021 tarihinde firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. Bu sözleşme çerçevesinde devam eden önceki tüm siparişlerin teslimatı tamamlanmıştır. Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964926
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|YKBNK
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|110.183.538
|% -0,41
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|GARAN
|9,47
|165.994.264
|% -0,11
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|THYAO
|13,26
|219.662.804
|% 0,53
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|EREGL
|16,73
|209.937.659
|% -1,01
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|ODAS
|1,35
|15.285.945
|% 0,00
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|492
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|3.315
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|3.332
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