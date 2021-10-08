***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 10:02
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 23.09.2021 tarihinde verilen 1.500.000 adet ürün siparişinin teslimatı tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 13.400.000'e ulaşmıştır.
Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968408
BIST
11:221.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:228,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:2210,3372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0619
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:22505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,33
|Açılış
|: 505,99
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MERIT
|19,16
|1.135.766
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|25.014.702
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,72
|2.447.753
|% 9,23
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|11.791.852
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.944.622
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.406.671
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.665.165
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,50
|389.633.148
|% 2,92
|
|PETKM
|6,15
|376.154.081
|% -1,28
|
|GARAN
|9,36
|315.783.749
|% -0,32
|
|THYAO
|14,19
|310.822.461
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,38
|222.945.660
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|222.945.660
|% -0,42
|
|PETKM
|6,15
|376.154.081
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|73.338.213
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|315.783.749
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|47.842.218
|% -0,56
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9457
|8,9484
|% 0,83
|
|Euro
|10,3318
|10,3372
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1450
|12,2060
|% 0,88
|
|Frank
|9,5948
|9,6526
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3832
|2,3951
|% 1,06
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|