***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinde %55 oranında pay sahibi olduğu A1 YAŞAM BİLİMLERİ İLAÇ TANI BİYOTEKNOLOJİ VE SANAYİ A.Ş. tarafından ofis amaçlı kullanılmak üzere İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2153 ada 4 parsel'de yer alan 3 adet bağımsız bölüm 6.222.000 TL bedelle satın alınmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972018BIST