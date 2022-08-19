***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 17:10
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna köyaltı mevkiindeki arsa vasıflı taşınmazın, Özkaynakların güçlendirilmesi ve fırsat yatırımların değerlendirilmesi kapsamında KDV dahil 120.422.449TL bedelle satışı gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057136
BIST
17:113.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,78
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:1118,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:1118,2208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0402
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
17:111.019,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.019,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler17:09
|HKTM
|13,31
|1.336.231
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.288.953
|% 9,99
|
|ALARK
|47,60
|727.494.991
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,08
|28.404.177
|% 9,97
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|429.755.588
|% -9,99
|
|DENGE
|2,24
|64.332.763
|% -7,82
|
|DOKTA
|32,06
|14.500.187
|% -7,02
|
|LKMNH
|17,27
|36.065.898
|% -6,19
|
|SEGYO
|1,26
|179.330.018
|% -5,97
|
|PGSUS
|216,10
|551.406.239
|% -0,60
|
|AZTEK
|14,49
|455.993.929
|% 9,94
|
|GZNMI
|41,28
|429.755.588
|% -9,99
|
|BERA
|17,11
|351.173.703
|% 4,39
|
|OYAKC
|14,02
|336.983.855
|% 0,72
|
|SEGYO
|1,26
|179.330.018
|% -5,97
|
|PSGYO
|4,09
|203.091.600
|% 4,60
|
|IHLGM
|0,84
|41.616.006
|% 3,70
|
|MOBTL
|2,09
|102.844.082
|% -1,88
|
|DGNMO
|3,13
|154.331.120
|% 3,30
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1118
|18,1197
|% 0,23
|
|Euro
|18,2005
|18,2219
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,3366
|21,4436
|% -0,73
|
|Frank
|18,8225
|18,9359
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8088
|4,8329
|% 0,27
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,23
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|6.818
|6.921
|-36,00
|
|Tam
|6.856
|6.910
|-27,00
|
|Yarım
|3.341
|3.378
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,20
|
|B. Petrol
|95,98
|95,98
|-0,61
|
Seans Raporu
17:09
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