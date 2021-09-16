***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 13:12
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964072
BIST
16:011.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
16:018,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5152
En Düşük
8,4182
16:0110,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0365
En Düşük
9,9414
16:01481,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,90
|Açılış
|: 481,16
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
480,49
BIST En Aktif Hisseler16:01
|GARFA
|9,35
|6.300.029
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.314.847
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.013.761
|% 9,93
|
|AKYHO
|2,47
|24.289.703
|% 9,78
|
|ISKPL
|8,01
|129.213.253
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.480
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|53.993.566
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,54
|1.237.479.788
|% 1,17
|
|THYAO
|12,34
|591.149.693
|% 0,65
|
|KOZAL
|96,20
|391.028.902
|% -2,58
|
|TUPRS
|108,80
|376.836.856
|% -0,37
|
|BIOEN
|35,62
|368.340.787
|% 1,54
|
|GARAN
|9,54
|1.237.479.788
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,48
|274.109.539
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,83
|103.537.692
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|79.122.381
|% 0,00
|
|THYAO
|12,34
|591.149.693
|% 0,65
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5106
|8,5135
|% 1,03
|
|Euro
|10,0182
|10,0240
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6838
|11,7424
|% 0,46
|
|Frank
|9,1255
|9,1805
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2570
|2,2683
|% 0,75
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-33,59
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.243
|-32,00
|
|Tam
|3.181
|3.261
|-30,63
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-14,82
|
|Çeyrek
|771
|789
|-7,41
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,54
|
Seans Raporu
16:01
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16:11
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