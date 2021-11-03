***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974207
BIST
13:131.512
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -21,22
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:139,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:1311,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1218
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:13554,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,75
|Açılış
|: 554,81
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:11
|IHAAS
|5,06
|26.648.536
|% 10,00
|
|DOBUR
|68,50
|37.780.015
|% 6,37
|
|RODRG
|15,32
|5.503.408
|% 5,15
|
|PRKAB
|23,56
|138.268.956
|% 4,90
|
|TUREX
|12,72
|52.172.013
|% 4,78
|
|NUGYO
|11,38
|31.577.623
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|85.749.820
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.889.749
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.853.256
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.189.259
|% -9,81
|
|GARAN
|10,09
|2.398.844.286
|% -0,69
|
|THYAO
|15,26
|1.088.017.696
|% -1,48
|
|SISE
|8,67
|796.072.469
|% 0,58
|
|TSPOR
|5,10
|786.301.983
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,80
|621.057.296
|% -1,06
|
|GARAN
|10,09
|2.398.844.286
|% -0,69
|
|YKBNK
|2,80
|621.057.296
|% -1,06
|
|EKGYO
|1,93
|394.570.292
|% -4,93
|
|TSKB
|1,36
|217.697.510
|% -0,73
|
|TSPOR
|5,10
|786.301.983
|% -5,03
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6927
|9,6962
|% 0,98
|
|Euro
|11,2314
|11,2409
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1748
|13,2409
|% 1,07
|
|Frank
|10,5968
|10,6607
|% 1,34
|
|Riyal
|2,5780
|2,5910
|% 1,01
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,73
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|36,08
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|17,44
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,73
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|-1,42
|