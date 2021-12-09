***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 17:57
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982473
BIST
17:432.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 41,39
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:4313,8060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1187
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:4315,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0795
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:43787,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,42
|Açılış
|: 787,26
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:43
|NIBAS
|11,44
|45.627.300
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|121.999.774
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.299.710
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.472.950
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.557.404
|% -9,95
|
|THYAO
|22,40
|4.597.870.040
|% 9,91
|
|SISE
|15,80
|4.469.966.647
|% 6,11
|
|KRDMD
|10,69
|3.742.728.022
|% 8,20
|
|GARAN
|11,90
|3.003.993.322
|% -0,67
|
|ASELS
|25,46
|2.815.413.430
|% 6,53
|
|EKGYO
|2,55
|1.194.041.597
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,63
|1.640.630.358
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,69
|3.742.728.022
|% 8,20
|
|SISE
|15,80
|4.469.966.647
|% 6,11
|
|GARAN
|11,90
|3.003.993.322
|% -0,67
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7890
|13,8060
|% 0,87
|
|Euro
|15,5998
|15,6293
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,1785
|18,2696
|% 0,87
|
|Frank
|14,8936
|14,9833
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6695
|3,6879
|% 1,02
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-7,19
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,64
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,57
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:55SISE
Yüzde 6.31 oranında artışla 15.83 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 243, 275 adet işlem
-
17:53PGSUS
Yüzde 6.59 oranında artışla 106.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 207, 638 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 05 artarak (% 2.67 ) 2, 230
-
17:51XU100
Endeks 2, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 46, 016.00 milyon TL de
-
17:51BAGFS
Yüzde 9.81 oranında artışla 15.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 566, 619 adet işlem