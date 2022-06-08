***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:05
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035640
BIST
10:082.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,91
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.678
En Düşük
2.659
10:0817,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,3361
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:0818,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,3563
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3469
En Düşük
17,8912
10:081.015,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.015,77
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.016,17
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:06
|SEGYO
|1,30
|61.166.359
|% 7,44
|
|ULUUN
|21,64
|45.908.856
|% 5,05
|
|EMKEL
|2,50
|3.154.000
|% 5,04
|
|FONET
|11,61
|5.577.960
|% 4,97
|
|TUKAS
|12,53
|21.116.337
|% 4,68
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYSAS
|8,65
|7.089.972
|% -4,63
|
|TETMT
|251,50
|2.406.687
|% -4,34
|
|MZHLD
|84,95
|2.203.773
|% -3,30
|
|THYAO
|49,90
|785.481.368
|% 2,97
|
|SISE
|23,28
|219.717.624
|% 0,87
|
|PETKM
|10,57
|142.102.255
|% 1,63
|
|KRDMD
|15,31
|111.926.811
|% 1,26
|
|TUPRS
|293,30
|111.738.177
|% 2,41
|
|SEGYO
|1,30
|61.166.359
|% 7,44
|
|EKGYO
|2,87
|58.814.758
|% 1,06
|
|THYAO
|49,90
|785.481.368
|% 2,97
|
|ODAS
|3,05
|43.902.438
|% 1,67
|
|PETKM
|10,57
|142.102.255
|% 1,63
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0849
|17,1007
|% 2,07
|
|Euro
|18,3095
|18,3607
|% 2,16
|
|Sterlin
|21,3560
|21,4631
|% 1,56
|
|Frank
|17,4286
|17,5336
|% 1,59
|
|Riyal
|4,5290
|4,5517
|% 1,70
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,44
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,46
|