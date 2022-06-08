***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:23
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035645
BIST
10:482.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 21,24
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:4817,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3466
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:4818,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3744
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3482
En Düşük
17,8912
10:481.016,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 18,63
|Açılış
|: 1.016,46
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:48
|EMKEL
|2,57
|16.914.098
|% 7,98
|
|FONET
|11,82
|18.135.604
|% 6,87
|
|HATEK
|7,87
|11.050.194
|% 6,74
|
|ULUUN
|21,94
|149.520.561
|% 6,50
|
|FADE
|6,80
|22.369.775
|% 5,59
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|12,00
|22.019.865
|% -6,61
|
|TETMT
|246,90
|9.410.183
|% -6,09
|
|TIRE
|19,70
|5.082.929
|% -4,92
|
|THYAO
|49,54
|1.716.887.005
|% 2,23
|
|SISE
|23,28
|964.020.105
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,50
|743.706.491
|% 2,51
|
|EREGL
|35,50
|591.535.954
|% 2,31
|
|SAHOL
|21,30
|489.498.996
|% 0,57
|
|SEGYO
|1,27
|189.569.847
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|179.296.162
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,28
|253.599.291
|% 0,71
|
|KRDMD
|15,50
|743.706.491
|% 2,51
|
|YKBNK
|4,86
|231.145.385
|% -0,41
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0962
|17,1008
|% 2,07
|
|Euro
|18,3146
|18,3477
|% 2,08
|
|Sterlin
|21,3943
|21,5016
|% 1,74
|
|Frank
|17,4352
|17,5403
|% 1,63
|
|Riyal
|4,5401
|4,5629
|% 1,96
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,50
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,40
|