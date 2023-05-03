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***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

03.05.2023 10:37
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [RYGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146006


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INTEM 77,00 10.074.326 % 10,00  
AVHOL 19,61 57.230.151 % 9,98  
GRTRK 28,30 22.596.022 % 9,95  
OYLUM 3,82 84.076.589 % 7,30  
MRSHL 529,50 27.063.803 % 6,84  
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Cumhuriyet 9.047 9.184 91,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.437 4.537 -74,00  
Çeyrek 2.225 2.276 -22,00  
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