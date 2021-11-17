***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2021 09:14
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978223
BIST
09:551.683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.683
En Düşük
1.683
09:5510,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
09:5511,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0399
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
09:55621,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 7,64
|Açılış
|: 621,35
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,67
|7.695.649
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3542
|10,3645
|% 0,46
|
|Euro
|11,7085
|11,7205
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,9493
|14,0193
|% 1,04
|
|Frank
|11,1291
|11,1961
|% 0,81
|
|Riyal
|2,7661
|2,7800
|% 0,87
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,64
|
|Altın Gr.
|622
|623
|8,82
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,52
|