***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 09:08
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034437
BIST
10:112.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,27
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.618
En Düşük
2.610
10:1116,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0426
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:1117,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0650
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:11989,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 989,29
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:11
|EPLAS
|20,88
|15.524.374
|% 9,55
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YUNSA
|33,84
|13.189.782
|% 8,32
|
|DOKTA
|26,10
|1.283.040
|% 7,23
|
|HEDEF
|6,74
|10.861.168
|% 6,98
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|1.355.090
|% -9,97
|
|PSGYO
|11,00
|55.545.236
|% -5,74
|
|CASA
|120,40
|46.836
|% -3,60
|
|KLGYO
|1,14
|21.031.428
|% -3,39
|
|SASA
|40,98
|464.014.572
|% 1,94
|
|THYAO
|49,62
|322.222.331
|% 0,04
|
|EREGL
|35,16
|311.648.365
|% 1,38
|
|KRDMD
|15,29
|226.936.435
|% 0,39
|
|AKBNK
|8,75
|201.629.247
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,85
|124.047.749
|% 1,42
|
|TSKB
|2,15
|53.967.603
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|201.629.247
|% -0,91
|
|DOHOL
|3,90
|79.447.053
|% 1,30
|
|KARSN
|7,40
|140.430.692
|% 2,92
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4880
|16,4966
|% 0,26
|
|Euro
|17,7346
|17,7636
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6597
|20,7633
|% 0,10
|
|Frank
|17,1463
|17,2496
|% 0,18
|
|Riyal
|4,3835
|4,4055
|% 0,18
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,06
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,48
|