***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 09:11
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Güleç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064777
BIST
10:273.307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 11,75
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.300
10:2718,4082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4082
En Düşük
18,3035
10:2718,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0255
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9832
10:27988,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,19
|Açılış
|: 988,08
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ULUSE
|143,60
|5.445.743
|% 9,95
|
|MEGAP
|3,99
|45.844.511
|% 9,92
|
|MEGAP
|3,99
|45.844.511
|% 9,92
|
|UNLU
|7,79
|31.004.515
|% 8,65
|
|AKSEN
|34,84
|393.070.326
|% 6,67
|
|ISGYO
|10,11
|3.007.250
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|5.100.004
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.088.301
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|18.921.000
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,25
|820.545.755
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,09
|549.263.207
|% 1,49
|
|SAHOL
|27,76
|446.700.644
|% 1,83
|
|AKSEN
|34,84
|393.070.326
|% 6,67
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|549.263.207
|% 1,49
|
|CEMAS
|1,64
|54.052.755
|% 5,81
|
|ODAS
|5,82
|175.218.705
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,34
|345.951.037
|% 0,91
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3951
|18,4082
|% 0,49
|
|Euro
|18,0008
|18,0158
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,5322
|20,6352
|% -0,07
|
|Frank
|18,7150
|18,8278
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8796
|4,9041
|% 0,58
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-2,02
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.761
|-1,00
|
|Yarım
|3.248
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|89,78
|89,78
|-0,68
|