***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2023 09:14
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150317
BIST
10:114.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 39,59
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.535
En Düşük
4.492
10:1119,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,6730
En Düşük
19,5155
10:1121,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0693
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5654
En Düşük
21,3577
10:111.272,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.272,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.272,17
BIST En Aktif Hisseler10:11
|OZRDN
|13,97
|2.711.828
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,32
|4.248.226
|% 9,99
|
|YAPRK
|38,18
|3.842.354
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,99
|6.182.812
|% 7,94
|
|ULAS
|16,50
|397.285
|% 7,00
|
|DURDO
|33,30
|922.743
|% -10,00
|
|GENTS
|5,13
|8.417.191
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|272.671
|% -10,00
|
|TBORG
|31,58
|572.956
|% -9,98
|
|MNDRS
|5,74
|27.235.175
|% -9,89
|
|ISCTR
|13,18
|553.224.218
|% 2,81
|
|KCHOL
|89,80
|318.770.626
|% 2,22
|
|YKBNK
|10,69
|186.053.221
|% 1,91
|
|GARAN
|28,90
|167.499.728
|% 1,83
|
|SISE
|37,32
|166.177.435
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,18
|553.224.218
|% 2,81
|
|ZOREN
|4,79
|100.956.994
|% 6,68
|
|YKBNK
|10,69
|186.053.221
|% 1,91
|
|HALKB
|10,92
|128.568.389
|% 6,02
|
|VAKBN
|8,63
|88.171.201
|% 3,73
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5467
|19,5514
|% 0,07
|
|Euro
|21,3693
|21,3750
|% -0,32
|
|Sterlin
|24,5379
|24,6610
|% -0,19
|
|Frank
|21,8017
|21,9330
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1977
|5,2237
|% 0,10
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.618
|4.775
|39,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.380
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,50
|
Seans Raporu
10:11
daha fazla
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, PGSUS, TCELL
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, KCHOL
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 98 artarak (% 0.52 ) 4, 067
-
10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, OZRDN, PAPIL
-
10:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, GENTS, CUSAN, MNDRS, TBORG, ARSAN