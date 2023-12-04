***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2023 11:19
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221809
BIST
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17:167.911
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -146,16
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.898
En Yüksek
8.112
17:1628,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0508
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:1631,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0624
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
17:161.887,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.887,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CMBTN
|1.958,00
|77.112.977
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|186.499.789
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.860.826
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.691.731
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.374.185
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.792.377
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.896.305
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.468.833
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.499.815
|% -9,95
|
|LIDER
|147,50
|349.385.967
|% -9,95
|
|THYAO
|251,50
|5.706.545.919
|% -2,90
|
|ISCTR
|22,74
|5.461.329.028
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.243.108.763
|% 1,38
|
|AKBNK
|36,84
|3.977.271.841
|% 0,77
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,47
|2.119.155.600
|% 1,22
|
|ISCTR
|22,74
|5.461.329.028
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.243.108.763
|% 1,38
|
|ODAS
|10,29
|1.545.839.990
|% -5,60
|
|IHLAS
|1,17
|180.854.509
|% -4,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9288
|28,9327
|% 0,18
|
|Euro
|31,2657
|31,2769
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,3009
|36,4830
|% 0,12
|
|Frank
|32,9777
|33,1763
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6878
|7,7264
|% 0,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|910,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,62
|973,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,88
|75,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,30
|2.030,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:16
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17:30EUPWR
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 609 adet işlem
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17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, SAMAT, OZSUB, ALCAR, UMPAS, DERIM, SELGD, HUBVC, ICUGS, EKOS
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GEDIK, IHLGM, BTCIM, EUYO, SAFKR, CASA, LIDER