***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.03.2024 10:13
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260451
BIST
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13:398.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 27,34
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3932,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3935,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0390
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:392.242,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,69
|Açılış
|: 2.242,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|117.990.324
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|338.791.515
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.904.151
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.090.870
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.927.556
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.286.991
|% -9,91
|
|AKYHO
|6,00
|95.514.086
|% -6,25
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|FONET
|26,30
|245.841.327
|% -5,53
|
|THYAO
|278,50
|4.430.542.361
|% 0,09
|
|MIATK
|74,80
|3.735.251.224
|% 5,06
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|TUPRS
|173,40
|2.398.979.692
|% -0,17
|
|KCHOL
|183,10
|2.379.409.850
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,49
|1.306.557.317
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,87
|2.348.581.085
|% 2,07
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|ISCTR
|10,76
|1.292.670.953
|% -0,09
|
|MOGAN
|21,54
|1.720.152.090
|% 9,95
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3831
|32,3896
|% 0,13
|
|Euro
|35,1126
|35,1451
|% -0,13
|
|Sterlin
|41,9534
|42,1637
|% -0,57
|
|Frank
|37,0671
|37,2529
|% -0,75
|
|Riyal
|8,8163
|8,8605
|% -0,31
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,87
|% 0,66
|
|Platin
|895,56
|896,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,05
|986,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,32
|2.154,62
|% 0,66
|