***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.04.2024 09:10
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273310
BIST
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10:199.683
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 134,67
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1932,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1934,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0785
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:192.489,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.489,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|24,10
|179.905.926
|% 9,85
|
|DNISI
|21,08
|24.030.352
|% 7,50
|
|UFUK
|403,50
|19.650.306
|% 6,32
|
|SNICA
|37,46
|91.207.420
|% 6,24
|
|SOKM
|60,00
|285.965.511
|% -4,53
|
|ENSRI
|30,80
|28.899.755
|% -4,35
|
|AKYHO
|8,28
|40.993.227
|% -3,94
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|KCAER
|60,85
|500.705.498
|% -3,79
|
|THYAO
|301,00
|963.911.912
|% 1,35
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|AKBNK
|56,85
|627.882.002
|% 1,79
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|KOZAL
|24,92
|570.029.562
|% 1,63
|
|ZOREN
|5,91
|273.401.928
|% 3,32
|
|EKGYO
|10,48
|480.105.806
|% -2,06
|
|ISCTR
|12,34
|543.263.432
|% 1,48
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5263
|32,5311
|% 0,25
|
|Euro
|34,6075
|34,6233
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4667
|40,6696
|% 0,27
|
|Frank
|35,6418
|35,8205
|% 0,19
|
|Riyal
|8,6578
|8,7012
|% -0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,33
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|950,74
|951,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,59
|1.016,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,79
|89,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.379,72
|2.380,07
|% 0,66
|